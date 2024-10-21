انخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية ستضرب لبنان.. إليكم تفاصيل الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا صافيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل لحدود ال ( 50 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، وتكون الأجواء باردة ليلا مع نسبة رطوبة منخفضة.-الحال العامة:طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية،حتى يوم الخميس حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين ٢٣ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.تحذير: ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف.الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 45 كلم س ويرتفع معها موج البحر.الثلاثاء: صاف مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل مع رياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل لحدود ال ( 50 كلم/س) يرتفع معها موج البحر، وتكون الأجواء باردة ليلا مع نسبة رطوبة منخفضة.الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال واستقرارها في الداخل، وتبقى الأجواء الباردة ليلا مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 45 كم/س.-الانقشاع: جيد.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 50 %.-حال البحر: هائج ، يتخطى ارتفاع الموج ال 1.5 متر، حرارة سطح الماء: 26 درجة-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,47-ساعة غروب الشمس: 17,58