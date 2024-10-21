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لبنان

أبو الغيط في عين التينة

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:12
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وصل الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى عين التينة للقاء الرئيس بري، في حين يستمر اللقاء بين بري الموفد الرئاسي الامريكي آموس هوكستين.
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