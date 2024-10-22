حزب الله يشن سلسلة عمليات على مواقع إسرائيلية.. وإصابات في صفوف العدو

شن حزب الله سلسلة من الهجمات على مواقع إسرائيلية، وذلك ردّا على العدوان المتواصل على لبنان وغزة.

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وقال حزب الله في سلسلة من البيانات أنه استهدف عند الساعة 06:15 من غروب يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، دبابة ميركافا في تلة العقبة في رب ثلاثين بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏كما أعلن أنه أثناء قيام قوة من جنود العدو الإسرائيلي بالتسلل باتجاه أطراف بلدة الطيبة عند الساعة 08:22 من مساء يوم أمس الإثنين، اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة، عند ذلك استقدم العدو مدرعات لمساندة القوة المشتبكة فتصدى لها مجاهدو المقاومة مجددًا وأجبروها على التراجع، ثمّ قام المجاهدون بقصف القوة المتراجعة في منطقة التجمع بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.كما استهدف الحزب عند الساعة 08:30 من مساء يوم أمس، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام وعند أطراف العديسة بصلية صاروخية، وعند الساعة 09:30 من صباح يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، استهدف دبابة ميركافا أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.