2546 شهيدا و11862 جريحا منذ بدء العدوان على لبنان

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس الإثنين 21 تشرين الأول 2024 أسفرت عنالحصيلة التفصيلية التالية:- الجنوب: 24 شهيدا و 85 جريحا- النبطية: 3 شهداء و 21 جريحا- البقاع: 7 شهداء و 5 جرحى- بعلبك الهرمل: 11 شهيدا و 63 جريحا- جبل لبنان: 18 شهيدا و 60 جريحاوهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 63 شهيدا وإصابة 234 بجروح.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11862.