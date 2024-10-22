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لبنان

2546 شهيدا و11862 جريحا منذ بدء العدوان على لبنان

Lebanon 24
22-10-2024 | 10:04
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس الإثنين 21 تشرين الأول 2024 أسفرت عن 
الحصيلة التفصيلية التالية:
 
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- الجنوب:  24 شهيدا و 85 جريحا
-  النبطية:  3 شهداء و 21 جريحا
-  البقاع: 7 شهداء و 5 جرحى
- بعلبك الهرمل: 11 شهيدا و 63 جريحا
- جبل لبنان: 18 شهيدا و 60 جريحا

وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 63 شهيدا وإصابة 234 بجروح.

بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11862.
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