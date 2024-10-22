ميقاتي في في الإليزيه غداً

أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان مساء اليوم، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستقبل غدا في الإليزيه، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.







وأشارت في بيانها الى ان لقاء ماكرون وميقاتي سيسبق المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي يعقد الخميس.

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