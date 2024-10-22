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لبنان

ميقاتي في في الإليزيه غداً

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:19
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان مساء اليوم، ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يستقبل غدا في الإليزيه، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.



وأشارت في بيانها الى ان لقاء ماكرون وميقاتي سيسبق المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي يعقد الخميس.
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لبنان

عربي-دولي

ميقاتي

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