لن نسمح بترتيبات "تحت الطاولة".. خليل يكشف ما حصل خلال لقاء هوكشتاين

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تابع في كلامه لـ "الجديد": "الرئيس بري قدّم الصورة التي تتضمن بعض الايجابية نتيجة التجارب المشوبة بحذر شديد نتيجة التجارب السابقة مع العدو"، موضحاً انّ "الموقف اللبناني تبلور أمس بالتأكيد على الالتزام بالقرار 1701 لا زيادة ولا نقصان".وحول القرار 1701، أكّد خليل أنّه "لا مانع لدينا إن كان هناك حاجة للتدقيق أكثر بآلية تنفيذ القرار 1701"، متابعاً "لن يكون هناك ملحقات لا سرية ولا خاصة بالقرار 1701".وأشار إلى أّنه "لن نسمح بأن يكون هناك أي ترتيبات "تحت الطاولة" حول القرار 1701"، معتبراً أنّ "كل ما سرب حول شروط او ملحقات بالقرار 1701 او مطالبات تتعلق بتعديل مهام قوات الطوارئ الدولية او السماح بمراقبة جوية لم نسمعها من الوسيط الاميركي وان طرح ذلك لن نقبل به". (الجديد)