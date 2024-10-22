"ظلُّ نصرالله".. من هو هاشم صفي الدين وكيف وصل إلى قيادة "الحزب"؟



Advertisement

وبعد خمسة أيام من هجمات الضاحية، صدر بيان باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ادعى أنه تم استهداف صفي الدين، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أوضح ذلك المساء أنه لا يوجد حتى الآن يقين بشأن هذا الأمر. بعد ثلاثة اسابيع من الاعتداءات العنيفة على الضاحية، وبعد ايام طويلة من طرح علامة استفهام حول مصيره، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خليفة حسن نصر الله هاشم صفي الدين. وأفادت المعلومات أنه تم العثور على جثمان رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين، وبعد دقائق أكد الجيش الإسرائيلي مقتله في الهجوم إلى جانب رئيس المخابرات في حزب الله حسين علي هزيمة.وبعد خمسة أيام من هجمات الضاحية، صدر بيان باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ادعى أنه تم استهداف صفي الدين، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أوضح ذلك المساء أنه لا يوجد حتى الآن يقين بشأن هذا الأمر.

وقال رئيس الأركان اللواء هاليفي بعد عملية الاغتيال: "لقد وصلنا إلى نصر الله وبديله ومعظم قيادات حزب الله. سنعرف كيف نصل إلى أي شخص يهدد أمن مواطني إسرائيل".

وكان صفي الدين "ظل" نصر الله، وكان يُعرف عملياً بأنه الرجل الثاني في الحزب حتى موجة الاغتيالات التي هزت حزب الله. وكان من المقرر أن يخلف صفي الدين، بحسب تقارير، نصر الله منذ عام 1994، عندما استدعاه الأمين العام للعودة إلى لبنان من دراسته في مدينة قم في إيران، ليتسلم منصب رئاسة المجلس التنفيذي لحزب الله.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ على مدى ثلاثة عقود، سيطر على كل القضايا اليومية الحساسة، وإدارة مؤسسات الحزب، وإدارة الأموال والاستثمارات في لبنان والخارج، فيما تركت الملفات الاستراتيجية في يد نصر الله. ويرتبط صفي الدين بعلاقات وثيقة مع الذراع العسكرية للحزب، بالإضافة إلى علاقاته في الذراع التنفيذية، وكان مدرجا على القائمة الأميركية للإرهاب منذ عام 2017.

بدايات صفي الدين مع "حزب الله"



ولد هاشم صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان. في الثمانينات، سافر إلى مدينة قم الإيرانية للدراسة الدينية مع قريبه حسن نصر الله. في عام 1983، تزوج من ابنة محمد علي الأمين، عضو المجلس التشريعي للمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان. بحلول عام 1994، عيّن نصر الله صفي الدين رئيسًا لمنطقة بيروت التابعة لحزب الله، وفي العام التالي تولى رئاسة مجلس الجهاد المسؤول عن النشاط العسكري للحزب، كما أصبح عضوًا في مجلس الشورى.