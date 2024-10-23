رسالة من أدرعي إلى الصحافيين المُشاركين في الجولة الإعلامية الجديدة في مركز الساحل

#عاجل 🔴 إلى الصحافيين اللبنانيين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المخبأ السري للمدعو حسن نصرالله والذين يشاركون في هذه الأثناء في الجولة الإعلامية الجديدة في مركز الساحل في مبنى المدخل الشمالي!

🔸المدخل يقع في المبنى الشرقي من بين المبنيين الواقعين شمال المستشفى.

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