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لبنان

صحيفة إسرائيليّة: "حزب الله" لم يقل كلمته الأخيرة بعد

Lebanon 24
23-10-2024 | 08:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إنّ عاماً كاملاً مرّ على كارثة 7 تشرين الأول 2023، "ولم يتمّ إنشاء لجنة تحقيق حكومية بشأن فشل الأنظمة المتعددة في التصدي للهجوم".

وأضافت أنّ لا يوجد حتى الآن موعد لإجراء الانتخابات، كما أنّ إسرائيل تخلّت عن الأسرى في قطاع غزّة، والأصعب من ذلك أنّ "مستوطني الشمال لم يعودوا إلى مساكنهم، وغلاف غزّة لا يزال في معظمه مدمراً ومقفراً ومهجوراً".
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كما أشارت إلى أنّ "حزب الله يمتلك قدرات هائلة، وعلى الرغم من أنّ حزب الله شارك في القتال إلى جانب سوريا إلا أنّه لم ينكسر بل على العكس انتصر، وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية فإنّ حزب الله لم يهلك ولم يتم القضاء عليه ولم يقل كلمته الأخيرة بعد.

من جانبه، قال آفي اشكنازي، في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ السابع من تشرين الأول الماضي، هو أحد أيام  إسرائيل المظلمة.

وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيلي مستنزف بشكلٍ كبير، نتيجة وجود آلاف الجنود في الاحتياط، كما أنّ إسرائيل تعيش الآن عزلة سياسية جزئية، وتحقيقات محكمة لاهاي تحوم فوق رأسها.

ولفت إلى أنّ "إسرائيل فقدت قدرتها على الردع في المنطقة، وقد يستغرق الأمر سنوات لاستعادة تفوق الردع. ودعا اشكنازي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث تشرين الأول 2023، وذلك حتى لا تجد إسرائيل نفسها في مواجهة كارثة أخرى. (الميادين)
 
 

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