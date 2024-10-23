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لبنان

أميركا قلقة من استهداف إسرائيل للجيش في لبنان

Lebanon 24
23-10-2024 | 22:43
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أعرب وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، عن "قلقه العميق" إزاء التقارير التي تحدثت عن توجيه ضربات للقوات المسلحة اللبنانية، وأكد أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتها وأمنها، بالإضافة إلى قوات اليونيفيل الأممية.
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والاثنين، نعى الجيش اثنين من عناصره نتيجة "استهداف إسرائيلي".
وأكد أوستن "دعم أميركا الثابت والدائم لإسرائيل"، وأشار إلى نشر بطارية دفاع جوي صاروخي عالي الارتفاع (ثاد) كـ"مثال على التزام الولايات المتحدة القوي بدفاع إسرائيل".

ورحب أوستن بـ"حركة المساعدات الإنسانية عبر معبر إيريز"، وحث حكومة إسرائيل على "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني المروع في غزة، والعمل على اغتنام الفرص للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار الذي أتاحه موت يحيى السنوار".

والاثنين قالت السفيرة الأميركية السابقة، جينا وينستانلي، إن الولايات المتحدة لا تريد أن "يتحول لبنان إلى غزة أخرى"، في إشارة إلى ضرورة وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل. (الحرة)

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