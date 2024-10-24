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لبنان

أجواء باردة نسبياً... هل من أمطار في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 02:45
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا بسحب عالية صباحا يتحول بعد الظهر الى صاف مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، وبقائها دون معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر وجاف  مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية،   يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة، حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.
 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير من ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
صافٍ اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها مع اجواء باردة نسبيا خلال الليل بخاصة فوق الجبال وفي الداخل،  وتكون نسبة الرطوبة منخفضة.
الجمعة:  
قليل الغيوم إجمالا بسحب عالية صباحا يتحول بعد الظهر الى صاف مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، وبقائها دون معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

السبت:  
صافٍ إجمالا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و دون تعديل في الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع اجواء باردة نسبيا خلال الليل، ونسبة رطوبة منخغضة.
الأحد:  
صافٍ اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.
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