أهالي البقاع ناشدوا وزارة الاتصالات.. والسبب؟

توقف عدد من محطات الارسال في البقاع الشمالي والهرمل منذ ثلاثة ايام عن العمل، نتيجة نفاد مادة المازوت فيها.



وناشد الاهالي وزارة الاتصالات والشركات العمل على إصلاحها.

Advertisement