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لبنان

أهالي البقاع ناشدوا وزارة الاتصالات.. والسبب؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 03:01
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 توقف عدد من محطات الارسال في البقاع الشمالي والهرمل منذ ثلاثة ايام عن العمل، نتيجة نفاد مادة المازوت فيها.

وناشد الاهالي وزارة الاتصالات والشركات العمل على إصلاحها.
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