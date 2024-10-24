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لبنان

ممثل قائد الجيش من باريس: عيننا على اللحمة الاجتماعية داخل لبنان

Lebanon 24
24-10-2024 | 04:53
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أعرب الجنرال يوسف حداد، ممثل قائد الجيش، عن شكره للدعم الذي تقدمه الدول الصديقة للقوات المسلحة اللبنانية خلال مؤتمر باريس لدعم لبنان، مؤكدًا على أهمية إنهاء النزاعات والأعمال العدائية في البلاد.

وذكر أنه تم إنشاء لجنة عسكرية قبل أشهر تضم غالبية رؤساء أركان الجيوش الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، بهدف تنسيق الجهود مع الملحقين العسكريين والوزارات اللبنانية.
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أضاف:" هذه اللجنة تسعى إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني واستقلاليته، مما يسهم في تطبيق القرار الأممي 1701 بشكل فعال".

وقال:" لدينا تحد مزدوج وعيننا على اللحمة الاجتماعية داخل لبنان ونحن نسهر على أمن لبنان".
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