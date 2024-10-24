فيديو جديد لأدرعي.. شاهدوا ما يزعم ضبطه في مستودعات أسلحة بالجنوب

#فيديو خلال الشهر الأخير هاجمنا أكثر من 3200 هدف إرهابي في جنوب لبنان ومنها نحو 350 مستودعات أسلحة.
🔸قمنا بضبط أكثر من 3200 عبوة ناسفة
🔸قمنا بضبط 2500 صاروخ مضاد للدبابات, RPG, منصات وصواريخ كورنيت
🔸كما تم ضبط مسيرات درون وسترات قتالية وخوذات والكثير من الذخيرة
نجرد حزب الله… pic.twitter.com/c45UPGTlAY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2024
#فيديو خلال الشهر الأخير هاجمنا أكثر من 3200 هدف إرهابي في جنوب لبنان ومنها نحو 350 مستودعات أسلحة.
🔸قمنا بضبط أكثر من 3200 عبوة ناسفة
🔸قمنا بضبط 2500 صاروخ مضاد للدبابات, RPG, منصات وصواريخ كورنيت
🔸كما تم ضبط مسيرات درون وسترات قتالية وخوذات والكثير من الذخيرة
نجرد حزب الله… pic.twitter.com/c45UPGTlAY