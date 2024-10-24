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لبنان

فيديو جديد لأدرعي.. شاهدوا ما يزعم ضبطه في مستودعات أسلحة بالجنوب

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:39
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، مساء اليوم، فيديو، زعم انه يظهر ما ضبط من أسلحة في جنوب لبنان.
وقال إن "الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 3200 هدف في جنوب لبنان ومنها نحو 350 مستودع أسلحة وقام بضبط أكثر من 3200 عبوة ناسفة و2500 صاروخ مضاد للدبابات".
 
 
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