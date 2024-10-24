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لبنان

هذه حصيلة الشهداء والاصابات إثر الغارات على بعلبك اليوم

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:58
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على طليا في بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة  خمسة أشخاص بجروح.


كما أشار الى أن غارة العدو الإسرائيلي على بريتال في بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
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أيضاً، قال إن غارة العدو الإسرائيلي على بيت مشيك في بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة أربعة وعشرين شخصا بجروح.
 
 
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة إت غارة العدو الإسرائيلي على الخضر في بعلبك الهرمل أدت إلى استشهاد سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة تسعة عشر آخرين بجروح.
 
 
وعن الغارة على الحلانية، قالت "الصحة" إنها أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح.

كذلك، أعلن أن الغارة على مجدل زون أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
 
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