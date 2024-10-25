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لبنان

لا نية للتصادم مع النازحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-10-2024 | 02:15
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اكدت مصادر مطلعة قريبة من "قوى المعارضة" انه رغم كل الخلاف مع "حزب الله" والاشتباك السياسي والاعلامي غير المسبوق في الحياة السياسية اللبنانية، الا ان الامر لا علاقة له بالنازحين.
وبحسب مصادر مطلعة" فإن التحذير والحذر من العناصر الحزبية لا يتضمن اي نية للتصادم مع النازحين، اذ لا قرار ولن يكون، بالذهاب الى توتير الاجواء والوصول الى تصادم أهلي".
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وترى المصادر "ان ما يحصل في مناطق نفوذ المعارضة من مساعدة النازحين ودعمهم دليل على عدم وجود اي نية، لا بإغلاق المناطق ولا بتوتير الاجواء".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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