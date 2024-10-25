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لبنان

المبلغ كان بحوزة إمرأة... إحباط مُحاولة تهريب آلاف الدولارات في مطار بيروت

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:19
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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 22-10-2024، تمكّن عناصر فصيلة التفتيشات التّابعة لسريّة قوى الأمن في المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة، من إحباط عمليّة تهريب مبلغ من المال المُزيَّف بقيمة /271,500/ دولار أميركي، مخبّأ بطريقة احترافيّة في جوانب حقيبتَي سفر، وذلك أثناء محاولة إحدى المسافرات مغادرة الأراضي اللّبنانية متوجّهةً إلى تركيا، وتُدعى:
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ز. ا. (من مواليد عام 1980، سورية- لبنانية)
بالتّحقيق معها من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفت بأنها تعرّفت منذ فترة على سيّدة تُدعى (آ.) مجهولة باقي الهويّة متواجدة في تركيا، وطلبت الأخيرة منها استلام حقيبتَي ألبسة من أحد الأشخاص في بيروت ونقلها إلى تركيا مقابل مبلغ /150/ دولاراً أميركيًا، وأنّها لم تكن على علم بوجود المبلغ المزيّف في الحقيبتَين.

أحيلت الموقوفة إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء.
 
 
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