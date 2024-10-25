خلال يومين.. كم بلغ عدد القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان؟

قُتل 10 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان يومي الخميس والجمعة، وفق ما أعلنه جيش العدو الإسرائيلي.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 5 جنود قتلوا في جنوب لبنان الخميس، وخمسة آخرين قتلوا، الجمعة.







Advertisement وفي سياق آخر، قال وزير الحرب الإسرائيليّ يوآف غالانت تعليقاً على مقتل 5 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، ليل أمس، "إنّه يوم صعب على شعب إسرائيل".

وقتل ما مجموعه 890 جنديا إسرائيليا وأفراد أمن آخرين منذ 7 تشرين الأول 2023، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن غير الواضح ما إذا كان الجنود الخمسة الذين أُعلن عن مقتلهم، الجمعة، ضمن هذا الرقم.



وفي لبنان، استشهد أكثر من 2500 شخص وجُرح أكثر من 12 ألفاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، بالإضافة إلى العشرات من المسعفين. ونزح نحو 1.2 مليون لبناني خلال الحرب، كما نزح حوالي 63500 إسرائيلي في شمال إسرائيل على الجهة المقابلة من الحدود. (CNN بالعربي)