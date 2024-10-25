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لبنان

بالقرب من حاجز للجيش.. غارة إسرائيليّة تستهدف سيارة في القاسمية

Lebanon 24
25-10-2024 | 08:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة في بلدة القاسمية بالقرب من حاجز الجيش.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد أحد الأشخاص.
 
 
 
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