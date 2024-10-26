عمليات تفخيخ وتفجير واسعة جنوب لبنان.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي صباح اليوم

قام العدو الاسرائيلي بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في ديرسريان والعديسة سببت ارتجاجات في الارض، شعر بها سكان البلدات المجاورة ظناً منهم أنها هزة أرضية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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