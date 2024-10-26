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لبنان

عمليات تفخيخ وتفجير واسعة جنوب لبنان.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي صباح اليوم

Lebanon 24
26-10-2024 | 00:48
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قام العدو الاسرائيلي بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في ديرسريان والعديسة سببت ارتجاجات في الارض، شعر بها سكان البلدات المجاورة ظناً منهم أنها هزة أرضية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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