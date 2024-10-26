قيادي في "التيار": لا تساهل معهم وسنحاسبهم

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قال مصدر قيادي في "التيار الوطني الحر"، بدأ دوره يبرز في الفترة الأخيرة، "إن القيادة لاحظت كلاما غريبا وغير منطقي من عدد لا يستهان به من كوادر "التيار" الذين هاجموا النائب جبران باسيل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد مقابلته الأخيرة، والذي وجه خلالها إنتقادات لمواقف وخيارات حليفه السابق حزب الله وخاصةً في ملف بناء الدولة والإصلاح وجبهة الإسناد ."المصدر أشار" الى أنه لن يكون هناك تساهل مع هؤلاء الذين يتبين يوماً بعد يوم أنهم ودائع لفلان وعلتان داخل "التيار"، كما أكد المصدر، الذي سماهم بالإسم من صحافيين وصحافيات وممثلين وصلوا الى حد الهلوسة والتخريف".المصدر القيادي ختم "أن كل من تسول له نفسه مهاجمة مواقف قيادة التيار والسير بعكسها لن يكون له مكان فيه ، وأن مجلس الحكماء سيقوم بدوره ويتخذ القرارات المناسبة ولا أحد أكبر من تياره، يجب على الجميع أن يدرك ذلك كون شعار التيار يبقى دائماً "لبنان".