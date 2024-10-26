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لبنان

بيان جديد لغرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:02
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اعلن المكتب الاعلامي لغرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت أنه ومنذ تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية وبدء موجات النزوح بإتجاه العاصمة بيروت ، تداعت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت برئاسة المحافظ القاضي مروان عبود وبدأت بتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للاستجابة لعمليات الاغاثة وتوجيه النازحين الى نقاط التجمع ومنها الى مراكز الإيواء في مدينة بيروت ، وقد تم حتى تاريخه تأمين حوالي 55 ألف نازح في 169 مركز ايواء جرى العمل بشكل يومي على تأمين أغلب احتياجاتهم ومستلزماتهم وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والهيئة العليا للاغاثة والصليب الأحمر اللبناني وفوجي إطفاء وحرس بيروت.
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وقد تم تفعيل عمل قطاعات الصحة والسلامة العامة، الغذاء، الايواء، المياه، النظافة بحيث يتم دورياً إحصاء الاحتياجات وتأمينها بالاشتراك والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، علماً أنه وخلال اسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور هذا البيان ستقوم غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة بتأمين الدفعة الثانية من البطانيات للمساعدة في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها على الأخوة الضيوف في مراكز الإيواء ضمن نطاق محافظة بيروت .

كما تجدد غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت الدعوة الى النازحين القاطنين في المنازل ضمن نطاق محافظة بيروت بضرورة تعبئة الاستمارة عبر الرابط الإلكتروني  أدناه وتزويدنا بالمعلومات اللازمة من تسجيل أعداد أفراد الاسرة واحتياجاتهم ضمن المنزل الواحد في بيروت، حيث سيتم التواصل معهم للتحقق من مدى صحة تلك المعلومات وتوجيههم لاستلام المساعدات فور توفر التقديمات المخصصة للنازحين القاطنين خارج مراكز الإيواء في مدينة بيروت حصراً .

الرابط الإلكتروني :    https://survey123.arcgis.com/share/5df4a11dca214b0cb7608f11d992d2fc
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