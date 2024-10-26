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لبنان

أرسلان عرض مع بوغدانوف التطورات الراهنة في المنطقة

Lebanon 24
26-10-2024 | 02:31
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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أنّ "رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى بعد ظهر الجمعة اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، جرى خلاله عرضٌ للتطورات الراهنة في المنطقة عموماً، وللعدوان الإسرائيلي وتبعاته على لبنان وغزّة". 
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وتلقى أرسلان دعوة من بوغدانوف لزيارة موسكو.
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