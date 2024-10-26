كم بلغت الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان على لبنان؟

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم السبت، أن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس الجمعة 25 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:- الجنوب: 10 شهداء و 56 جريحا- النبطية: 7 شهيدا و 46 جريحا- البقاع: شهيدان و 6 جرحىوهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 19 شهيدا وإصابة 108 بجروح.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2653، والجرحى إلى 12360.