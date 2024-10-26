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لبنان

عملية جديدة لـ"حزب الله".. ماذا استهدف؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 13:36
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أعلن حزب الله في بيان جديد له اليوم أنّه "عند الساعة 7:30 استهدف تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة حتسور بصلية صاروخية".
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