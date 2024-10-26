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لبنان

جراء العدوان الإسرائيلي.. هذه هي المهمات التي نفذها الدفاع المدني اليوم

Lebanon 24
26-10-2024 | 16:02
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 أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهماتها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ صباح اليوم السبت الواقع في ٢٦-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة :

محافظة النبطية:
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 بحث وإنقاذ:

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كفرجوز عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جريح من تحت الأنقاض.

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة النبطية عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض من ثم نقلاَ إلى مستشفى النجدة الشعبية.

 إطفاء:

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الدوير عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين. توازياً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المنزل المستهدف.

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرجوز عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب و سيارة و منزل في المكان المستهدف.

- على إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرجوز عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين وفي الوقت نفسه عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب و اشجار في المكان المستهدف.

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفررمان عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اعشاب و اشجار في المكان المستهدف.

- على أثر قصف مدفعي اسرائيلي على بلدة عين قنيا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق اشجار حرجية وبساتين زيتون في المكان المستهدف.

 

محافظة الجنوب :

 بحث وإنقاذ :

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة المنصوري عملت فرق البحث والانقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض وتم نقلهم إلى مستشفى جبل عامل 

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تفاحتا، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال أشلاء ٥ شهداء من الموقع المستهدف. 

 خدمات عامة :

- مشاركة بلدية جويا في تعبئة مازوت وتشغيل مولد محطة الإرسال التابعة لشركة mtc في جويا

محافظة بعلبك:

- إطفاء منزل في بلدة الانصار.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق. (الوكالة الوطنية للإعلام) 
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