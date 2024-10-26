إثر غارات إسرائيلية.. سقوط شهداء في جديدة مرجعيون

استشهد 6 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة جديدة مرجعيون، مساء اليوم السبت.

وذكرت المعلومات أن الغارتين أسفرتا أيضاً عن سقوط جريح في البلدة.