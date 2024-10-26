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لبنان

إثر غارات إسرائيلية.. سقوط شهداء في جديدة مرجعيون

Lebanon 24
26-10-2024 | 17:09
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استشهد 6 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة جديدة مرجعيون، مساء اليوم السبت.
وذكرت المعلومات أن الغارتين أسفرتا أيضاً عن سقوط جريح في البلدة.
 
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