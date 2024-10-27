"حزب الله" بارك للشعب الفلسطيني عملية تل أبيب

صدر عن "حزب الله" البيان التالي:

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"نبارك لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولفصائل وحركات المقاومة الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية ضد جنود الاحتلال من وحدة 8200، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لعائلة الشهيد البطل المقاوم الذي أثبت مجددًا بدمه وشجاعته وإيمانه عظمة هذا الشعب المقاوم وصلابته وعزيمته في مواجهة الاحتلال.إنّ هذه العملية ومثيلاتها بكافة الأساليب والأشكال الممكنة تعبير حيّ عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردّة فعل حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر. إنّنا على ثقة أنّ شعبينا الفلسطيني واللبناني وسائر شعوب منطقتنا وحركات المقاومة فيها الفخورة اليوم بهذه العملية البطولية ماضون على خطّ المقاومة والجهاد حتى تحقيق النصر وإزالة كابوس الاحتلال".