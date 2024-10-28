منذ الصباح.. سلسلة اعتداءات اسرائيلية على الجنوب

نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على قرى وبلدات الجنوب منذ ساعات الصباح الأولى.



والمناطق المتضررة شملت مدينة صور باستهداف مبنى قرب مطعم الجواد، بلدة الحنية، بلدة باتوليه، وبلدة بيوت السياد.

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