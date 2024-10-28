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لبنان

منذ الصباح.. سلسلة اعتداءات اسرائيلية على الجنوب

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:08
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نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على قرى وبلدات الجنوب منذ ساعات الصباح الأولى.

والمناطق المتضررة شملت مدينة صور باستهداف مبنى قرب مطعم الجواد، بلدة الحنية، بلدة باتوليه، وبلدة بيوت السياد.
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