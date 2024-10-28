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لبنان

لم تصب هدفها.. مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في عاريا (صور)

Lebanon 24
28-10-2024 | 04:10
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استهدفت غارة بواسطة مسيّرة إسرائيلية سيارة في عاريا.
 
وبحسب "لبنان 24"، فالغارة تمت بواسطة صاروخين لكن لم يصيبا الهدف ونتجت عنها إصابة واحدة.
 
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