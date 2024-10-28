قبل قليل... إليكم ما قاله نتنياهو عن حسن نصرالله

Advertisement

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "اغتلنا الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ولن يعود ليقول إننا "كبيت العنكبوت".وأضاف نتنياهو: "في اليوم التالي لن تحكم "حماس" في غزة ولن ينتشر "حزب الله" على حدودنا الشمالية".واعتبر أنّ "مستقبل الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتمّ فيه تحجيم إيران".وأشار نتنياهو إلى أنّ "إسرائيل قوية وستكون أقوى من قبل، ومسؤوليتنا ترميم النسيج الداخلي والاقتصاد والبلدات التي تضرّرت".وتابع: "لقد انتصرنا في حرب الاستقلال وبعون الله سننتصر بحرب النهضة".