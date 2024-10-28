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لبنان

مشروع يخصّ مراكز الايواء قيد الإنجاز.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-10-2024 | 12:35
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لفتت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني، في بيان مساء اليوم الاثنين، الى انها "كانت قد اقرت مشروع تجهيز مراكز الايواء بحمامات مخصصة للاستحمام "دوش" في اجتماع مجلس ادارتها الاخير الذي عقد قبل ثلاثة اسابيع".
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وأوضحت في بيانها ان "هذا المشروع يهدف الى تمكين أهلنا النازحين من الحصول على خدمة الاستحمام وذلك عبر توفير بيوت جاهزة  préfabriqué تحوي كل منها على 8 حمامات مخصصة للاستحمام، على ان يوضع في كل مركز ايواء بيت جاهز منها". 
كما اشارت الجمعية الى انها "ابلغت وزير الصناعة جورج بوشكيان عن المشروع وقد أيَّدَ الفكرة ودعمها".
وإذ لفتت الى ان "المشروع هو قيد الانجاز"، اشارت الى ان "تمويله سيكون على عاتق الصناعيين اللبنانيين وذلك تعبيرا عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب أهلنا النازحين".
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