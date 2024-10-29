63 شهيداً حتى الساعة في بعلبك.. والبحث مستمر عن مزيد من الضحايا

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ارتفعت حصيلة الاعتداءات الاسرائيلية على منطقة بعلبك امس، حيث بلغ عدد الشهداء صباح اليوم الـ63 شهيداً، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".في هذا الوقت، لا تزال فرق الاسعاف تعمل على انتشال المزيد من الجثث من تحت الانقاض.