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لبنان

قصف مدفعي عنيف لقرى في قضاء صور... واستهداف اسرائيلي لحي المسلخ القديم في الخيام

Lebanon 24
29-10-2024 | 03:43
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تتعرض بلدات المنصوري وبيوت الصياد والبياضة في قضاء صور، لقصف مدفعي عنيف، وصولا الى زبقين وطيرحرفا ومجدل زون.

ترافق القصف مع تحليق للطيران الاستطلاعي والمسيّر على علو منخفض فوق صور وقراها.
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وتتعرض بلدات المنصوري وبيوت السياد والبياضة في قضاء صور وقرى زبقين وطير حرفا ومجدل زون، لقصف مدفعي عنيف معاد، في وقت اغار  الطيران المسير على بلدة بيوت السياد.
 
وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم 3 مرات على بلدة يحمر الشقيف مستهدفة عريض البلدة وبئر السلاسل  من دون وقوع إصابات ، كما اغارت على حمى ارنون  ووسط بلدة ارنون ولا اصابات.
 
الى ذلك، نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة العاشرة الا ربعًا من صباح اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة بلدة حومين الفوقا.


وشن الطيران الحربي المعادي فجرا، غارة على تلة السويداء عند الاطراف الشمالية الشرقية لبلدة كفررمان.
 
كما استهدف القصف المدفعي العنيف حي المسلخ القديم في الخيام.
 
وتعرضت بلدة جبشيت بعيد منتصف الليل لعدوان جوي إسرائيلي استهدف منزلا في حي المغريقة وادى الى استشهاد 3 شبان ، وتدمير المنزل.

 

 

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