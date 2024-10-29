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لبنان

بشأن ما دار بين بري وهوكشتاين... ماذا كشف مصدر عن وقف إطلاق النار؟

Lebanon 24
29-10-2024 | 07:21
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قال مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "اتفقنا خلال زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين على خريطة طريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701".
 
وأضاف المصدر لسكاي نيوز عربية: "الموقف الرسمي اللبناني لم يتغير رغم كل التسريبات في وسائل الإعلام". 
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