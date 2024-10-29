بشأن ما دار بين بري وهوكشتاين... ماذا كشف مصدر عن وقف إطلاق النار؟

قال مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري "اتفقنا خلال زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين على خريطة طريق لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701".

وأضاف المصدر لسكاي نيوز عربية: "الموقف الرسمي اللبناني لم يتغير رغم كل التسريبات في وسائل الإعلام".