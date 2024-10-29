محفوظ: للتنبيه من فوضى الأخبار الزائفة

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شدد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي و المسموع عبد الهادي محفوظ على" أهمية ان يعي الاعلام حساسية المرحلة و أن يكون مسؤولاً بالمعنى الوطني حول كيفية دعم الجهود المحلية وخلق مساحة حوار مشتركة بين كافة الأطراف، لأن لبنان لا يمكنه إلا أن يكون قوياً بوحدة كافة أبنائه".ودعا محفوظ إلى "ضرورة التنبه من فوضى الأخبار الزائفة و العمل على تتبع مصادرها و عدم السماح بنشرها، لأنها تهدف فقط إلى النيل من الوحدة الوطنية"، وفي هذا السياق دعا كافة العاملين في الجسم الإعلامي وكذلك المهتمين إلى" التسجيل في الدورات التى تقيمها الأكاديمية الدولية للتدريب والبحوث لأنها تهدف الى إرساء وعي إعلامي حقيقي".