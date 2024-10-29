الدفاع المدني يعلن السيطرة على النيران المندلعة في احراج جزين منذ صباح الاحد

تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على النيران التي اندلعت منذ صباح الأحد الماضي، في احراج (روم - قيتولي - القبع - الحميصة) في قضاء جزين.

واعلنت مديرية الدفاع المدني، في بيان مساء اليوم، ان عناصرها "معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبالتعاون مع وحدات من الجيش اللبناني، تمكنوا من السيطرة على النيران".

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وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار قد شددّ على العناصر لجهة "ضرورة تكثيف الجهود لإخماد النيران نظرا لما أظهره مؤشر احتمال نشوب حرائق الغابات من مخاطر مرتقبة".



واشار البيان الى ان "الخطط الفاعلة التي اعتمدت، أسفرت عن السيطرة على الحريق، بالرغم من التحديات القاهرة التي اعترضت مسار عمليات الإطفاء (سرعة الهواء، انعدام الطرق بين الأحراج، وعورة التضاريس وشدة المنحدرات) وذلك بمتابعة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي. وقد نجح العناصر في ابعاد خطر النيران عن المنازل المجاورة.



وتستمر عمليات المراقبة والتبريد للحؤول دون تجدد الحريق".