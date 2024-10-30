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لبنان
بعد استهداف المعالم الاثرية والتراثية والسياحية.. نصار يتحرك
Lebanon 24
30-10-2024
|
03:08
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قال وزير السياحة وليد نصار ان العدو الاسرائيلي الذي يرتكب يوميا المجازر بحق السكان الامنين والعسكريين والمسعفين ورجال الانقاذ والاعلاميين ، ويدمّر القرى الحدودية ويقصف المدن والمباني الاهلة ، يتعمد قصف الاماكن الاثرية والمعالم التراثية والمرافق السياحية ، ما يدلل مرة اخرى ان العدو الاسرائيلي لا يعادي الانسانية فحسب ، بل كذلك يستهدف الحضارة والتراث والمعالم الاثرية التي تحاكي تاريخ لبنان وثقافته وقيمه الفكرية والحضارية .
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واضاف : ان هذه الاستهدافات المتعمدة والمقصودة ضد الاماكن المحمية من المنظمات الدولية التي تعنى بالتراث العالمي والحضاري ، تدعونا الى مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والسياحية العالمية الا تكتفي بالادانة والاستنكار والشجب ، بل الى التحرك بسرعة لوضع حد للعدوان الاسرائيلي بكل وجوهه التدميرية التي اوقعت الالاف بين شهيد وجريح ومعوّق ، لاسيما قصف الاماكن الاثرية والثراثية والمنشآت السياحية التي تشكل غنى للبنان والعالم وللثراث والتاريخ .
واشار الوزير نصار انه على تواصل مع المنظمات الدولية والسياحية لاطلاع المسؤولين فيها على ما ترتكبه اسرائيل من اعتداءات وتوثيقها لاجراء المقتضى .
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