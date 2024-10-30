Advertisement

لبنان

بعد استهداف المعالم الاثرية والتراثية والسياحية.. نصار يتحرك

Lebanon 24
30-10-2024 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1270589-638658761663655069.jpeg
Doc-P-1270589-638658761663655069.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير السياحة وليد نصار ان العدو الاسرائيلي الذي يرتكب يوميا المجازر بحق السكان الامنين والعسكريين والمسعفين ورجال الانقاذ والاعلاميين ، ويدمّر القرى الحدودية ويقصف المدن والمباني الاهلة ، يتعمد قصف الاماكن الاثرية والمعالم التراثية والمرافق السياحية ، ما يدلل مرة اخرى ان العدو الاسرائيلي لا يعادي الانسانية فحسب ، بل كذلك يستهدف الحضارة والتراث والمعالم الاثرية التي تحاكي تاريخ لبنان وثقافته وقيمه الفكرية والحضارية .
Advertisement
واضاف : ان هذه الاستهدافات المتعمدة والمقصودة ضد الاماكن المحمية من المنظمات الدولية التي تعنى بالتراث العالمي والحضاري ، تدعونا الى مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والسياحية العالمية الا تكتفي بالادانة والاستنكار  والشجب ، بل الى التحرك بسرعة لوضع حد للعدوان الاسرائيلي بكل وجوهه التدميرية التي اوقعت الالاف بين شهيد وجريح ومعوّق ، لاسيما  قصف الاماكن الاثرية والثراثية والمنشآت السياحية التي تشكل غنى للبنان والعالم وللثراث والتاريخ .
واشار الوزير نصار انه على تواصل مع المنظمات الدولية والسياحية لاطلاع المسؤولين فيها على ما ترتكبه اسرائيل من اعتداءات وتوثيقها لاجراء المقتضى .
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-10-30
06:42 | 2024-10-30
06:37 | 2024-10-30
06:36 | 2024-10-30
06:34 | 2024-10-30
06:32 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24