"الحزب" تصدى لمسيّرة إسرائيلية.. بيان يكشف ما حصل

أعلن حزب الله في بيان عن تصدي ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 02:15 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-2024، لمسيرة هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

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