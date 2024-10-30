Advertisement

لبنان

"الحزب" تصدى لمسيّرة إسرائيلية.. بيان يكشف ما حصل

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1270856-638659031046532533.jpg
Doc-P-1270856-638659031046532533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن حزب الله في بيان عن تصدي ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 02:15 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-2024،  لمسيرة هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله:‌ تصدينا لطائرة حربية إسرائيلية في القطاع الغربي بصاروخ أرض - جو وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية
lebanon 24
30/10/2024 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: تصدينا لمسيّرة هرمز 450 فوق منطقة الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية
lebanon 24
30/10/2024 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: تصدينا لِمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبرناها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎
lebanon 24
30/10/2024 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: توقف الغارات الإسرائيلية حاليا و استمرار تحليق المسيرات في الاجواء اللبنانية
lebanon 24
30/10/2024 20:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24

"الحزب"

مسيّرة

إسرائيلية

مغادرة

الاجواء

اللبنانية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2024-10-30
14:39 | 2024-10-30
14:26 | 2024-10-30
14:05 | 2024-10-30
14:00 | 2024-10-30
13:55 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24