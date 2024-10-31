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لبنان
مسيّرات "الحزب" تُهلك إسرائيل.. وطريقة تقليدية لرصدها
Lebanon 24
31-10-2024
|
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قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرات المسيّرة باتت تشكل تحدياً كبيراً أمام سلاح الجو الإسرائيلي نظراً لصعوبة رصدها واعتراضها.
وحسب الهيئة، فإن هذا الأمر دفع الجيش إلى نشر جنود إضافيين على الحدود مع لبنان، لمراقبة المسيّرات والإبلاغ عنها فور مشاهدتها.
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