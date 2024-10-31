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لبنان

نقابة محرري الصحافة: إنتهاء مهلة دفع الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات العامة

Lebanon 24
31-10-2024 | 07:06
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أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان "وفقا للنظام الداخلي وللدعوة المعلنة للجمعية العمومية الانتخابية وفقا للأصول بتاريخ 30 ايلول 2024. عن انتهاء مهلة دفع الاشتراكات للمشاركة في الانتخابات العامة ظهر 31/10/2024.
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كما أعلنت تعليق جدول النقابة النهائي للذين يحق لهم الانتخاب في مقر النقابة اعتبارا من 1/11/2024.

وأعلنت النقابة أيضا "ان مهلة الترشيح للانتخابات تبدأ في الأول من تشرين الثاني وتنتهي في الخامس عشر منه وتنتهي مهلة سحب الترشيحات في 22 تشرين الثاني 2024. مع التذكير ان رسم الترشيح هو 3 ملايين ليرة لبنانية".
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