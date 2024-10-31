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لبنان

ليلة صعبة في النبطية.. هذه آخر المستجدات هناك

Lebanon 24
31-10-2024 | 17:28
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شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية، مساء اليوم، وذلك بعد ان نشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيرا الى سكان المنطقة.

ووفقاً للمعلومات، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بغارتين حي الراهبات، كذلك اغار على مدينة النبطية.
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