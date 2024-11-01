استهداف شقة سكنية ليلا في عاليه.. وسقوط شهداء

نفذ الطيران الإسرائيلي غارة ليلا بمسيّرة على شقة سكنية في القماطية ـ عاليه ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وجرح 5 أشخاص وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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والعمل جار على رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.