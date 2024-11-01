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لبنان

برق ورعد وتحذير من خطر تشكل السيول... اليكم طقس نهاية الاسبوع

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:46
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم جزئيا، فغائم مع تشكل ضباب عل المرتفعات. تتكاثف الغيوم تدريجيا خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة والتي تشتد غزارتها بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. نحذر من خطر تشكل السيول على الطرق.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم السبت حيث يتحول تدريجيا إلى متقلب وماطر تحت تأثير منخفض جوي متمركز شمال مصر ويستمر حتى مساء الإثنين حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين ٢٣ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيأ ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم جزئيا فغائم مع تشكل ضباب عل المرتفعات. تتكاثف الغيوم تدريجيا خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة والتي تشتد غزارتها بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. نحذر من خطر تشكل السيول على الطرق. 

الأحد: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة،  وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال 4 درجات وتشكل ضباب كثيف على المرتفعات. نحذر من خطر تشكل السيول على الطرق خلال الفترة الصباحية بسبب غزارة الأمطار، وتتراجع حدة الأمطار بدءا من المساء.
الإثنين: غائم وضباب على المرتفعات مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتكون الاجواء مهيأة لهطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية، ومن ثم يتحول الطقس نهارا إلى غائم جزئيا مع انحسار الأمطار كليا خلال المساء.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 8 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالة غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
-الانقشاع: جيد، يسوء بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  25 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,57
-ساعة غروب الشمس: 16,46
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