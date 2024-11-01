Advertisement

لبنان

معلومة عن أخطر "نفق لحزب الله".. مفاجأة كبيرة عنه!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1271888-638660648615174070.jpg
Doc-P-1271888-638660648615174070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر موقع "n12" الإسرائيلي تقريراً جديداً قال فيه إن عناصر "حزب الله" موجودون في ميدان جنوب لبنان رغم أن أعدادهم قليلة هناك، مشيراً إلى أنّ هناك ما يسمى بـ"الفرق النائمة" التي تختبئ وتنفذ هجمات مركزة عبر قنص الجنود الإسرائيليين.
Advertisement
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أن النفق الكبير الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والبالغ طوله حوالى 1200 م، تم تحضيره وتجهيزه من أجل قوة الرضوان التي كانت تتحضر لشن هجوم ضد إسرائيل، وأضاف: "يمكن لحوالى 1500 من أفراد قوّة الرضوان البقاء في هذا النفق، ومن هناك الانطلاق كقوّة واحدة لغزو المستوطنات الإسرائيلية التي تبعد مئات من الأمتار عبر الحدود التي تم تدميرها".
وأكمل: "بالمقارنة مع حرب لبنان الثانية عام 2006، يمكن القول إن كمية الأسلحة التي أعدها حزب الله زادت كما أن نطاق البنية التحتية التي حفرها ارتفع بشكل كبير. ولهذا السبب، وبالتزامن مع المناورة البرية، لا يتوقف سلاح الجو عن قصف مقرات حزب الله والمستودعات العسكرية التي بناها في صور وصيدا وبيروت وبعلبك".
وتابع: "مع ذلك، يستمر عناصر حزب الله في إطلاق مسار حاد من الصواريخ والقذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية. إنطلاقاً من ذلك، فإن العملية في الشمال تكتمل، لكن في الخلفية يتزايد استنزاف القوات النظامية والاحتياطية".
وأردف: "الآن، تستطيع إسرائيل إيقاف العملية أو توسعها، وهذه المرة من نقطة قوة فريدة يمكن من خلالها تهيئة ظروف أفضل للاتفاق وعدم تآكل الإنجازات الكبيرة. الاختبار الكبير سيكون في اليوم التالي، وذلك في حال اكتشفنا عنصراً من حزب الله يقترب من السياج. إذا لم نلحق الضرر به، فسنعود إلى سياسة الاحتواء الكارثية التي كانت موجودة من قبل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:20 | 2024-11-01
17:35 | 2024-11-01
17:27 | 2024-11-01
17:25 | 2024-11-01
17:09 | 2024-11-01
17:04 | 2024-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24