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لبنان

ياسين وزّع التقرير الـ 33 للجنة الطوارئ الحكومية

Lebanon 24
01-11-2024 | 14:27
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 وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين التقرير الرقم 33 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن وجاء فيه:

"خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 120 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (61 غارة) الجنوب (41) وضاحية بيروت الجنوبية (12 غارة) وبعلبك ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11767 إعتداء.
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صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 30 شهيداً و 183 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2897 شهيداً و13150 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1132 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين منها 945 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 188298 نازحاً (43802 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

تم تسجيل نزوح أكثر من 10 آلاف شخص من مدينة بعلبك مساء الخميس بعد تهديدات العدو الإسرائيلي توزعوا على مراكز إيواء في منطقة دير الأحمر وعرسال والفاكهة ومحافظتي الشمال والبقاع.

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيان أنه منذ 4 تشرين الأول من هذا العام يُقتل طفل واحد على الأقل كل يوم ويُصاب 10 آخرون وأن آلاف الأطفال الآخرين الذين نجوا من القصف المستمر يعانون من ضيف نفس حاد بسبب تصاعد العنف والفوضى من حولهم.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 31 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 359805 مواطن سوري و 175215 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".
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