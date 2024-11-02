بعث رسالة أرعبت مواطني بلدة برجا ونشرت الخوف في نفوسهم.. ما هو مضمونها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 24-10-2024، تقدّم مواطن لبناني صاحب مكتبة في محلة برجا بادّعاء، مفاده أنه ورده اتصال هاتفي من رقم مجهول على هاتفه، يطلب منه اخلاء المبنى فوراً زاعماً أنه جيش العدو الاسرائيلي، ما أثار حالة من البلبلة، إضافة إلى نشر الرعب والخوف في نفوس المواطنين المقيمين في المحلة.على الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها للكشف على المبنى المحدّد، ومن خلال الكشف عليه، لم يتبيّن ما يثير الشبهات فيه.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها شعبة المعلومات حول مصدر الخبر، تبيّن أنه مفبرك والمشتبه به يدعى:ع. خ. (من مواليد عام ١٩٦٧، لبناني)بتاريخ 28-10-2024 وبنتيجة المتابعة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة في محلة برجا أدت إلى توقيفه.بالتحقيق معه، اعترف بأنه قام بالاتصال بصاحب العلاقة وإعلامه بوجوب إخلاء مكتبته، وذلك على سبيل المزاح فقط.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأوقف بناء على إشارة القضاء المختص.إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحذّر مجدّدًا من الإقدام على فبركة أي معلومات تثير الذعر والهلع بين المواطنين، وبخاصة في ظل الظروف التي تمرّ بها البلاد، ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المشدّدة بمن يثبت تورّطه بهذه القضايا.