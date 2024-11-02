دبابتان إسرائيليتان حاولتا التقدم جنوبًا.. وهذا ما فعله "الحزب"

أعلن حزب الله في بيان أنّه وأثناء رصد قوّة إسرائيلية مؤللة تحاول التقدم باتجاه بلدة حولا عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم السبت 02-11-2024، استهدفها بصاروخين موجّهين أصابا جرافتين عسكريتين كانتا في مقدمة القوّة ممّا أدى إلى تدميرهما واحتراقهما، وقتل وجرح من فيهما، وإجبار القوة على الانسحاب.

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