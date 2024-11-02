في مشغرة.. 3 شهداء إثر غارة إسرائيليّة

أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة بالبقاع الغربي، مساء السبت، عن استشهاد 3 أشخاص من المدنيين.

وذكرت معلومات "لبنان24" أنّ أعمال الإغاثة مستمرة بحثاً عن أحد المفقودين.