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لبنان

داخل لبنان.. هذا ما فعله قياديون من "حماس"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2024 | 01:45
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علم "لبنان24" أن مسؤولين في حركة "حماس" داخل لبنان امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات جديدة بشأن أي أمرٍ مُستجد لاسيما بعد حادثة اغتيال إسرائيل للقيادي في الحركة يحيى السنوار قبل أكثر من أسبوعين.
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ووفقاً للمعلومات، فإن العديد من مسؤولي "حماس" اتخذوا إجراءات إضافية لتعزيز حمايتهم وعدم الرد على أي اتصالاتٍ غير معروفة إلا عبر أشخاصٍ مكلفين بتلقي هذه الاتصالات بشكل مُسبق والتأكد من أصحابها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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